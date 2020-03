Um homem de 28 anos foi preso, nesta terça-feira (10), suspeito de estuprar as duas filhas de 10 e 12 anos em uma comunidade rural no município de Jordão, no interior do Acre.

O caso chegou à polícia através da mãe das meninas que, ao saber dos abusos, procurou a delegacia da cidade para denunciar o pai. Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou que, desde que o casal se separou, as filhas ficaram morando com o pai e a avó.

Assim que recebeu a denúncia, a polícia instaurou um inquérito policial para apurar o caso e as meninas passaram por exames de corpo delito. De acordo com a polícia, ficou constatado que as crianças sofreram abuso sexual e foi pedido à Justiça a prisão do pai.

Após ser decretada a prisão preventiva do homem, policiais civis com apoio da Polícia Militar foram até a casa dele e efetuaram a prisão. Durante a abordagem, o suspeito não reagiu e se manteve calado.

Ele deve ser ouvido na delegacia ainda nesta terça e depois ser encaminhado ao presídio Moacir Prado, em Tarauacá. Ainda segundo a polícia, as crianças foram entregues à mãe.