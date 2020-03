Um policial à paisana conseguiu evitar um assalto e acabou ferindo um criminoso a tiros, na manhã desta segunda-feira (9), em um comércio na Vila Assis Brasil, região do Deracre, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, dois homens não identificados, que estavam em uma motocicleta, entraram no comércio e anunciaram o assalto. No momento em que se preparavam para fugir, um policial à paisana que estava no estabelecimento, que pertence ao seu sogro, sacou uma arma de fogo e deu voz de prisão aos criminosos.

No entanto, os assaltantes reagiram e efetuaram disparos contra o agente, que revidou e atingiu um dos homens. O comparsa, quando viu o amigo no chão ferido, saiu em fuga na motocicleta, tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o assaltante, que foi levado ao pronto-socorro do Hospital do Juruá, em estado grave.

Policiais militares colheram informações sobre o outro criminoso, fizeram buscas na região e, até a última atualização desta matéria às 15h15 desta segunda, a PM informou que ele foi preso, mas não divulgou nomes.

O policial à paisana foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para se ouvido pelo delegado plantonista. As investigações sobre o caso estão sendo realizadas.