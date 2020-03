Um documento obtido pela defesa do espólio de Gugu Liberato apresenta um detalhe que pode ser definitivo no processo pela disputa de herança do apresentador. Trata-se de uma escritura de cessão de imóvel, doado a Rose Miriam, no valor de R$ 1,8 milhão.

No documento, lavrado no dia 24 de janeiro de 2012, Rose aparece como “solteira, segundo declarou, sem manter relacionamento”. Outro trecho diz que “reconhece que estão ligados tão e somente como pais e, portanto, são responsáveis pelo bem-estar dos filhos”.

Este pode ser um elemento que venha a dificultar, a partir de agora, a atuação da defesa da médica, que é feita pelo advogado Nelson Willians. O que está em jogo é uma fortuna estimada de 1 bilhão de reais.

Rose Miriam está no Brasil desde a segunda semana de fevereiro e, de acordo com o advogado, ela veio resolver uma complicação causada por uma cirurgia bariátrica no passado. João, Marina e Sofia estão em Orlando com a avó materna e o motorista da família.