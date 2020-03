Desde suas fundações em 6 de maio de 1826, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal nunca tiveram uma mulher eleita como presidente. As instituições foram criadas em 25 de março de 1824 pela Constituição Brasileira de 1824.

Em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, pela primeira vez, em âmbito nacional, a mulher brasileira votou e foi votada. A luta pela conquista durou mais de 100 anos, visto que o início das discussões parlamentares em torno do tema começou em meados do século 19.

Desde seu início a Câmara já teve 54 legislaturas, já o Senado contou com 71. Tomando como partida a data da redemocratização, as Casas já tiveram 20 legislaturas.

O Congresso Nacional é composto por 594 parlamentares, 513 são deputados e 81 são senadores. Desse total, o resultado final após as eleições de 2018 deixava o Congresso com 90 mulheres e 504 homens, assim a presença feminina equivale a 15,15% do Legislativo brasileiro.