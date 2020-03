O Acre investiga três possíveis casos do novo coronavírus no estado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) na manhã deste sábado (7). Os pacientes fizeram exames e aguardam o resultado que pode ficar pronto em 24 ou 48 horas.

Dois pacientes são da cidade de Brasileia, e procuraram unidades de saúde no município. O terceiro paciente é de Rio Branco, e procurou um hospital privado. As três pessoas chegaram de viagens dos Estados Unidos e da Europa há poucos dias.

Os pacientes estão em casa durante a análise dos exames, que está sendo realizada no Laboratório Rodolphe Mérieux, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), na capital.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, disse que os pacientes estão com sintomas de gripe forte, mas ainda não há nenhuma notificação de casos suspeitos. “Nada confirmado, nem há gravidade. Todo esse processo temos que notificar e encaminhar para a Organização Mundial de Saúde [OMS]”, explicou.

Além disso, o secretário informou que, caso os resultados sejam positivos, a amostra do material vai ser encaminhada para um dos laboratórios de referência em análise da doença.

“Nosso laboratório tem as condições, estavam preparando os insumos para o teste. Todo caso de indício e suspeita continuamos monitorando e fazendo os procedimentos”, acrescentou.

14 casos de coronavírus no Brasil

O Brasil já tem 14 casos confirmados de coronavírus. O último foi confirmado na madrugada deste sábado, no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Saúde do RJ, trata-se de uma paciente de 52 anos que apresentava os sintomas desde o retorno de viagem à Itália.

*com informações de G1 Acre e UOL