Um vendedor ambulante foi preso suspeito de diversos crimes sexuais contra crianças em Capixaba, interior do Acre. A Polícia Civil, responsável pelas investigações e prisão, diz que já tem duas vítimas confirmadas, mas o número pode chegar a cinco.

Na casa do homem a polícia encontrou um pendrive com imagens das vítimas na hora do abuso. De acordo com as autoridades, as vítimas têm 10 e 12 anos. O homem é homossexual e passou a ser investigado em dezembro do ano passado, quando a mãe de um dos garotos percebeu o comportamento estranho do filho e foi à delegacia.