Um caso inusitado aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), no Parque no Tucumã, em Rio Branco. Uma internauta registrou o tanque de combustível de um ônibus do transporte coletivo caído em via pública.

Segundo a internauta, o ônibus fazia a linha sentido bairro-centro, quando o motorista fez uma das curvas perto da escola de música e percebeu que algo de errado havia acontecido. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu que o tanque do ônibus tinha ficado para trás.

O motorista então desceu e pediu auxílio a outro ônibus que vinha passando para conduzir os passageiros até o terminal. Em seguida, ligou para a empresa para que pudesse enviar um mecânico para que fosse feita uma avaliação do veículo.

A internauta ainda questiona a “qualidade” e a “segurança” do transporte coletivo de Rio Branco. “Estamos dentro do ônibus e não sabemos o que vai acontecer, todos são ônibus velhos e sucateados, em caso de acidente não temos a segurança nenhuma de ser amparada pela empresa”.

Vejo o vídeo: