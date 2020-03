Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a Prefeitura Municipal de Rio Branco por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, informa que em atenção ao Requerimento da Igreja Comunidade Nova Filadélfia, autorizou a utilização da Rua Joaquim Macedo, Bairro São Francisco, no dia 07 de março de 2020, das 17:00 às 22:00hs, para realização de um Evento Beneficente.

Nélio Anastácio de Oliveira

Superintendente

Decreto nº 059/2019