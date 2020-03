A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) inaugura nesta sexta-feira, 06, às 11h, o Centro de Apoio e Diagnóstico de Rio Branco.

O total de investimentos são de 1.360,748,77, sendo R$ 360.748,77repasse da Prefeitura de Recurso Próprio em convênio com o Ministério da Saúde no valor de R$ 1.000.000,00, fruto de uma emenda da Deputada Federal Perpétua Almeida em 2007.

O Centro de Apoio e Diagnóstico – CAD, foi inaugurado em 4 de dezembro de 2004, na Travessa Fausto Robalo – Centro, posteriormente transferido para o anexo do Laboratório Central.

Atualmente com apoio das 16 salas de coletas, o centro realiza uma média anual de 900 mil exames. Em 2004, a média de exames era em torno de 20.000.

Esse avanço só foi possível devido a modernização com a implantação do novo sistema melhorando o atendimento e diagnostico com acesso dos resultados de exames pelos profissionais de saúde, os usuários não precisam se deslocar até as unidades de saúde para buscar o resultado e 90% dos exames são liberados em menos de 24horas.