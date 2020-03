Mais uma tentativa de homicídio foi registrada no município de Tarauacá, no interior do Acre. Um homem identificado como Sildo foi baleado com um tiro no peito, em uma emboscada, na Rua Simão Leite da Damasceno, no Beco do Adriano, no Bairro da Praia.

Segundo informações da polícia, Sildo vinha caminhando em via pública e se dirigiu até beco, mas quando estava passando pelo local, um homem não identificado realizou cerca de 5 disparos de arma de fogo, e somente um tiro acertou a vítima no peito. A bala transfixou o corpo do homem. Após a ação, o criminoso fugiu tomando rumo ignorado.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital de Tarauacá em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.

Ainda segundo a polícia, os traficantes do bairro da Praia vêm travando uma grande batalha por território de venda no lugar. Já foram vários mortos e diversos feridos nós últimos meses.