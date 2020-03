A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que a sexta-feira (6) terá tempo instável em todo o estado. Isso porque um sistema de baixa pressão se formou entre o sudoeste do Amazonas e o centro oeste do Acre.

A previsão é de dia chuvoso no centro oeste acreano, com tempo variando entre nublado e encoberto. Já no centro leste, inclusive Rio Branco, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado. Deve haver pancadas de chuvas isoladas e trovoadas.

Na capital, os termômetros variam de 23 a 28 graus. Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Estado, a mínima será de 25 graus e a máxima de 29. As menores temperaturas (22 graus) devem ser registradas em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.