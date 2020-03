Policiais penais da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, apreenderam na tarde desta quinta-feira, 05, 15 envelopes de uma substância aparentando ser maconha escondidos em três rolos de papel higiênico. O material foi entregue no Núcleo de Apoio à Família (NAF) pela irmã de um detento.

De acordo com o diretor da unidade, Missael Melo, as entregas de materiais de higiene são realizadas no NAF, que fica dentro do presídio. O material é revistado na presença do responsável pela entrega e após é repassado ao preso.

“Na ocasião, a visitante chegou com o material dela, entregou para ser revistado e os policiais penais identificaram o entorpecente, aparentemente maconha, em três rolos de papel higiênico”, explicou o diretor.

Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia do município para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume.

