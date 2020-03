Dois criminosos foram mortos a tiros durante confronto com um policial à paisana, na tarde desta sexta-feira (6), após um assalto em uma loja de eletrodomésticos no centro de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, os dois homens chegaram em uma motocicleta Titan de cor preta, desceram e anunciaram o assalto dentro da loja, fazendo clientes e funcionários reféns.

Após a ação criminosa, os bandidos tentaram fugir na moto, mas um policial à paisana observou a movimentação e reagiu trocando tiros com os criminosos. Um dos assaltantes, que estava na garupa da moto, foi atingido pelos disparos e acabou morrendo em via pública. O outro criminoso, que estava pilotando o veículo, também foi baleado poucos metros à frente e não resistiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que os dois homens já estavam sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. Os policiais ainda encontraram em uma mochila, que estava com um dos criminosos, diversos aparelhos celulares.

Os corpos dos assaltantes foram recolhidos e levados ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.