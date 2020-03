No primeiro clássico do Campeonato Acreano de Futebol 2020, o time do Rio Branco levou a melhor e venceu o Atlético Acreano por 2 a 1.

A partida, válida pela quinta rodada da fase classificatório do estadual, foi realizada na noite desta quinta-feira, 5, no Estádio Arena Acreana.

A vitória da equipe estrelada foi construída ainda no primeiro tempo com gols do lateral-esquerdo Zagalo e do atacante Bruce.

O Galo, que jogou com uma equipe praticamente reserva, apenas três titulares estiveram em campo, descontou no segundo tempo com o centroavante Beto Granada.

O jogador falou que a derrota serviu de lição para as próximas partidas. “Temos que tirar os pontos negativos, corrigir os erros e pensar nas semifinais”, disse Beto.

A vitória diante do rival mantém vivas as chances de classificação do Rio Branco para as semifinais da competição.

O goleiro Ramon, um dos destaques do jogo, destacou a importância da conquista dos três pontos. “A gente trabalhou para isso, foi uma vitória importante que vai da confiança”, disse o goleiro.

Para avançar a segunda fase, o time alvirrubro tem que torcer por uma derrota do Plácido de Castro diante do Andirá no próximo domingo, 8.