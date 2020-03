O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira (6) para atender uma ocorrência de um princípio de incêndio em uma ambulância que atende pacientes da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). O fato ocorreu próximo a faculdade Uninorte, no Bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

Segundo os bombeiros, no interior da ambulância havia vários cilindros de oxigênio, que poderiam explodir a qualquer momento. O combate ao incêndio foi feito a seco com extintores, e o fogo foi debelado em poucos minutos.

A reportagem entrou em contato com o gerente de transporte do Samu, José Augusto Aiache, que disse que a Ambulância prestava serviços a Fundação Hospitalar do Acre, e que o fogo havia iniciado pelo ar-condicionado na viatura.

Ainda segundo Aiache, esse veículo chegou da manutenção a cerca de 2 semanas. O gerente ainda disse que pediu uma perícia para constatar as causas reais do sinistro, tendo em vista que as ambulâncias possuem seguro e estão com tudo em dias.

Após todos os procedimentos de praxe, o Policiamento de Trânsito confeccionou o boletim de ocorrência de trânsito e liberou a ambulância que foi removida por um guincho.

