A prefeita Socorro Neri agradeceu a atuação dos vereadores que, nesta quarta-feira, 4, aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo, que equipara o salário dos agentes de saúde e endemias ao piso nacional da categoria.

“Foi uma matéria que teve a aprovação unânime dos nossos vereadores. Isso demonstra que eles têm a compreensão da importância do trabalho dos agentes de saúde e endemias e o que isso significa para a nossa população que dependem desses profissionais no dia a dia de nossa cidade”, disse Socorro Neri.





A prefeita também destacou o empenho de Rodrigo Forneck, que é o seu líder na Câmara e o presidente da Comissão de Saúde, Eduardo Farias, que foi o relator do projeto, e Antônio Moraes, que garantiu a inclusão do projeto na pauta da casa.

“Todos os vereadores foram importantes, mas esses três tiveram destaque porque suas atuações foram fundamentais para que tivéssemos esse bom desfecho”, garantiu a prefeita.

Rodrigo Forneck também comentou o sucesso na aprovação do projeto de lei: “Faço questão de parabenizar a maturidade das categorias e da gestão que, mesmo em um momento de crise financeira, chegaram a uma solução que beneficia a todos. Como presidente da Comissão de Saúde e vereador pelo PT, atuei no fortalecimento do diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras pela conquista de direitos”, finalizou.