Uma paciente da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, ganhou na Justiça R$ 15 mil por ter uma gaze esquecida dentro dela após uma cesariana feita em 2012. A decisão é da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da capital acreana.

A sentença ainda cabe recurso. O G1tentou contato com os advogados da paciente citados no processo, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio da assessoria jurídica, informou que o processo está sob os cuidados da Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC), e que, tanto os procedimentos de defesa do estado quanto as medidas para o cumprimento da decisão judicial estão sendo devidamente adotados pela PGE-AC.

Na decisão, a Justiça destacou que a mulher começou a sentir fortes dores após o parto. As dores foram se agravando com o tempo, mas apenas quatro anos depois, em 2016, que ela descobriu do que se tratava.

A gaze foi achada no Pronto-Socorro de Rio Branco, quando a mulher fez uma ultrassonografia. O material foi retirado logo depois da descoberta.

Na decisão, juíza de direito responsável pela sentença, Zenair Bueno, frisou que a paciente passou anos com o desconforto e poderia ter perdido a vida por causa do erro médico.