O Palmeiras comunicou hoje, por meio de suas redes sociais, a morte da mãe do goleiro Weverton, Josefa Pereira. A causa não foi informada.

“É com imensa tristeza que recebemos a notícia e lamentamos o falecimento de Josefa Pereira, mãe do nosso goleiro Weverton. Manifestamos as condolências ao goleiro, amigos e familiares. Todo o nosso apoio neste momento tão difícil”, escreveu o perfil do clube no Twitter.

Weverton esteve em campo ontem na vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Tigre, pela Copa Libertadores da América.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Ferroviária.