O dólar abriu em alta nesta quinta-feira (5), superando pela 1ª vez o patamar de R$ 4,60, nesta que é a 12ª sessão consecutiva de alta.

Às 9h11, a moeda norte-americana subia 0,55%, cotada a R$ 4,6045. Na máxima até o momento chegou a R$ 4,6101. Veja mais cotações.

No dia anterior, o dólar encerrou a sessão em alta de 1,51%, a R$ 4,5790, novo recorde nominal de fechamento (sem considerar a inflação), após a divulgação dos dados oficiais do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, que registrou alta de 1,1% em 2019, confirmando resultado mais fraco em 3 anos e desaceleração da economia brasileira no 4º trimestre. Na máxima do dia, a moeda chegou a R$ 4,5835, até então o recorde nominal intradia.

No ano, a alta acumulada já chega a quase 15%.