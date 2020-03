A Caixa Econômica Federal, ligada ao governo de Jair Bolsonaro, decidiu na última segunda-feira (2) proibir a comercialização dos carnês do Baú da Felicidade e da Tele Sena nas casas lotéricas de todo o Brasil. O prazo para que as vendas se encerrem definitivamente é até o final de março.

A decisão causou estranhamento, pois o dono do SBT, Silvio Santos, é um dos principais aliados do presidente na mídia e as vendas da Tele Sena e do Baú da Felicidade representam uma grande parte do faturamento da empresa.

A Tele Sena é uma das marcas mais conhecidas do país, tendo sido criada em 1991 pela Liderança Capitalização, que faz parte do Grupo Silvio Santos. Sorteios semanais são feitos na programação do SBT.

“Prezado Parceiro, informamos que a partir de 01/04/2020 os produtos TELESENA e Carnê do Baú da Felicidade Jequiti não serão mais comercializados nas Unidades Lotéricas. Atenciosamente, GN Canais Parceiros”, afirma o documento divulgado pela revista Fórum, especializado em política.

Procurado pelo NaTelinha, a assessoria de comunicação do SBT explicou que o Grupo Silvio Santos está em contato com a Caixa Econômica Federal para entender o motivo da proibição.

Silvio Santos e Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro entrou em campanha em junho de 2018 para presidência da república e ganhou o apoio de muitos nomes do SBT, como Celso Portiolli, Ratinho, Otávio Mesquita e Danilo Gentili, mas Silvio Santos não se posicionou oficialmente.

Com a vitória do capitão da reserva, o homem do baú abriu espaço para que Bolsonaro pudesse participar do Teleton ao vivo, conversando com o comunicador. No aniversário de Silvio, os dois se encontraram na casa do empresário e almoçaram juntos.

Após assumir o cargo de presidente, o político esteve presente no Programa Silvio Santos em maio e, em setembro, almoçou novamente com o Senor Abravanel e assistiu ao jogo entre Flamengo e Palmeiras.