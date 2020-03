Agentes do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), frustraram, na tarde desta quarta-feira (4), a fuga de quatro detentos da Unidade Penitenciária do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações do diretor da unidade, Glauber Feitoza, os policiais penais fizeram uma verificação nas celas da ala 44, tendo em vista que houve uma movimentação suspeita dos presos. Na cela 456 foi constatado que os presos haviam iniciado um buraco na parede.

Como os agentes flagraram boa parte do cimento que já havia sido retirado da parede, dando entender que se preparava uma fuga, colocaram os presos da cela em Regime Diferenciado Disciplinar (RDD). Os detentos responderão a procedimento administrativo disciplinar que apurará as circunstâncias do fato.