Um incêndio de médias proporções foi registrado no início da noite desta quarta-feira (4), na empresa Pemaza – Peças e Pneus, localizado na Avenida Ceará, no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações do comandante do Corpo de Bombeiros, major Falcão, o fogo iniciou pelo alojamento dos funcionários no final do expediente. As causas ainda são desconhecidas, mas a princípio, o fogo teria iniciado por um botijão em um dos apartamentos que fica nos fundos da loja.

A área foi isolada para que se possa realizar uma perícia no local. Somente após 30 dias o laudo estará pronto com as causas do sinistro. O major informou ainda que por conta da intervenção rápida dos bombeiros, o incêndio não tomou proporções maiores.