O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quarta-feira (4) para atender a ocorrência de um carro de uma autoescola que pegou fogo na Rua da Torre, no Bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, o veículo modelo Celta foi completamente destruído pelas chamas. A primeira informação é de que o incêndio tenha sido causado por uma pane elétrica, mas os bombeiros não descartam nenhuma hipótese. No momento do incêndio, o veículo estava trafegando em via pública.

“A equipe esteve no local fazendo o trabalho de extinção. Ainda são poucas as informações, mas o que o motorista relatou foi que houve uma pane elétrica. Mas, assim que for concluído o trabalho de contenção das chamas, vamos verificar se foi esta causa mesmo, não descartamos nada por enquanto”, disse um oficial no local do sinistro.