O Ministério da Saúde descartou os dois casos suspeitos de coronavírus em Rondônia. Em uma postagem no Twitter, o ministro Luiz Henrique Mandetta afirma que a pasta revisou os casos notificados em Porto Velho e os mesmos não se enquadram na definição do caso.

A suspeita de coronavírus em Rondônia foi anunciada pela Secretaria de Saúde (Sesau) na sexta-feira (31), depois de dois moradores rondonienses viajarem até São Paulo e dividirem um táxi com um chinês. Após retornarem, o homem e a mulher apresentaram sintomas ‘sugestivos’ ao coronavírus.

Em entrevista nesta segunda-feira (3), o secretário da Sesau, Fernando Máximo, afirmou ter conversado com o ministro no fim de semana e então os casos do estado foram reavaliados.

“O ministério não enquadrou os casos de Rondônia como suspeitos de coronavírus, pois não foi possível localizar esse chinês que o casal dividiu o carro em São Paulo. Então não dá pra saber se esse chinês tinha chegado de viagem ou se estava indo para uma região onde há casos confirmados da doença respiratória”, diz.

Mesmo com o coronavírus descartado em Rondônia, Máximo afirma que a equipe médica continua monitorando e acompanhando casal com os sintomas de uma forte gripe. “O casal está tratando em casa e tem uma equipe nossa lá”, disse ao Jornal de Rondônia 1ª edição.