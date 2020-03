O time do Humaitá de Porto Acre conquistou seus primeiros três pontos no Campeonato Acreano de Futebol. Na tarde deste domingo, 1º, o Tourão venceu a equipe do Náuas de Cruzeiro do Sul pelo placar de 1 a 0. A partida, válida pela quarta rodada do grupo B, foi realizada no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

O gol do Humaitá foi marcado por Juninho aos 41 minutos do segundo tempo. “A gente sabia que não seria um jogo fácil. Agora é descansar porque tem outra batalha contra o Vasco”, disse o atacante Neto.

Com a vitória a equipe de Porto Acre mantém vivas as chances de classificação para às semifinais.

O Tourão tem três pontos, o mesmo número do Náuas, mas leva desvantagem no saldo de gols. No próximo domingo, 8, às 17 horas, no Estádio Florestão, o Humaitá enfrenta o Vasco da Gama.

Já o Náuas, que encerrou os jogos na primeira fase, vai torcer um tropeço da equipe de Porto Acre, para chegar às semifinais.