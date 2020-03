APrefeitura de Rio Branco já está disponibilizando os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para pagamento até o dia 30 de abril com 20% de desconto para quem pagar em parcela única ou 10% para quem pagar parcelado. A novidade em 2020 é que a prefeita Socorro Neri determinou que os vencimentos fiquem estabelecidos para o final do mês, tanto na parcela única quanto das demais para quem optar por efetuar o pagamento de forma parcelada.

“Pensando em facilitar a vida do contribuinte, a prefeita Socorro Neri decidiu colocar os vencimentos, que antes eram na primeira quinzena, para o final do mês, para que as pessoas possam programar melhor suas contas”, disse a secretária municipal de Finanças, Sâmya Gouveia Assis.

Além da opção em cota única, o pagamento do IPTU pode ser efetuado em até cinco parcelas, sendo que a primeira também vence no dia 30 de abril, com os demais vencimentos, automaticamente gerados para os últimos dias úteis dos meses subsequentes.

“Quem optar em parcelar ainda tem 10% de desconto, porém, somente quem não estiver inadimplente tem direito ao desconto tanto no parcelamento quanto na parcela única”, esclareceu a secretária.

São registrados no município de Rio Branco 110 mil imóveis, sendo 80 mil residências ou prédios e 30 mil terrenos sem edificações.

Sâmya Gouveia, alerta que o índice de inadimplência ainda é preocupante e que, por se constituir na quarta maior receita do Município, o recolhimento do IPTU é fundamental para que a Prefeitura de Rio Branco realize ações fundamentais que vão desde a coleta de lixo até os investimentos em educação, saúde e manutenção dos mercados municipais.

Os carnês do IPTU começam a ser entregues nos imóveis a partir do próximo dia 15 de março, mas já se encontram disponíveis para emissão na Oca, nos Centros de Atendimento aos Cidadãos (CACs) e na própria sede da Prefeitura, na rua Rui Barbosa, 285, Centro de Rio Branco. Além disso, o contribuinte pode emitir o carnê on line pelo site http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/emissao-iptu/

O pagamento do imposto poderá ser efetuado em qualquer agência bancária da capital acreana. Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato pelos telefones (68) 3212-7043 e (68) 3223-8425.