Um homem, identificado até o momento como Vagner, foi executado com mais de 30 facadas e 3 tiros, na noite desta segunda-feira (3). O crime aconteceu na Rua Tarauacá (próximo às margens do rio), no Bairro da Praia, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo populares, o crime ainda não teve uma motivação certa, mas informações dão conta de que Vagner era envolvido com uma organização criminosa. A vítima foi encontrada por moradores da região, caída em via pública, com ao menos 33 perfurações de faca e 3 tiros pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo foi removido do local e lado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram algumas informações e fizeram rondas na região, na tentativa de encontrar possíveis suspeitos de efetuar o crime, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.