Entre as mais variadas ocorrências atendidas e situações vividas por Diego Lima, ou D.Lima, seu nome de guerra na instituição Policial Militar, ao longo dos mais de 10 anos servindo à sociedade acreana, esse é, sem dúvidas, o momento mais difícil que já viveu e teve que proceder em sua vida: o Câncer.

Em tratamento há mais de 7 meses no estado de Rondônia, Diego encontra-se na segunda fase de radioterapia na região afetada pela doença e, para auxiliar nos custos, familiares e amigos estão fazendo uma campanha a fim de contribuir e ajudar Diego a vencer esta Batalha, que é curar do câncer.

Diagnosticado com o CA desde julho do ano passado, Diego, ao longo da sua carreira na Polícia Militar, serviu à região da Baixada da Sobral, pelo Terceiro Batalhão (3BPM), no agrupamento Raio e, até se ausentar para o tratamento, compunha a ROTAM/Bope. Onde passou, prestou relevantes serviços à sociedade do estado do Acre.

A irmã de Diego, Daniele Lima, frisa que a família precisa de ajuda, pois os custos para o tratamento são muito caros e toda a colaboração é bem-vinda.

“Estamos realizando rifas e pedindo o auxílio de quem pode a fim de auxiliar nos custos financeiros, pois o tratamento é caro! Espero em Deus e contamos com a ajuda de quem nos puder ajudar para somar forças neste difícil é delicado momento”, disse.

Para ajudar o guerreiro a vencer esta Batalha

Caixa Econômica

Ag: 2278

Op: 001

C/C: 27008-0

Diego Lima de Araújo

Banco do Brasil

Ag: 2359-0

C/C: 64153-7