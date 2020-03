Na manhã desta segunda-feira (02), detentos de cinco pavilhões do Presídio Estadual Dr Francisco D’Oliveira Conde, anunciaram greve de fome em protesto a sustenção de visitas no face não de semana passada, em uma decisão de ação preventiva do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, após descoberta de um plano de fuga em massa que estaria sendo orquestrada por detentos que pertencem uma organização criminosa.

De acordo com informações, na tarde de ontem, policiais penais realizaram revista na celas dos detentos que rejeitaram o café da manhã e almoço alegando que estariam em greve de fome.

Durante revistas foram encontrados dezenas de garrafas pet enterradas embaixo do “boi”, como é chamado o sanitário das celas, segundo o Iapen.

Também foram encontrados pães, iogurte, bolachas, refrigerantes, suco, torradas e muita farofa dentro das garrafas pet.