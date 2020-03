Vinte e cinco mil crianças voltaram às aulas nesta segunda-feira, 2, na rede municipal de ensino da capital acreana. Neste ano letivo, uma das novidades apresentadas pela Prefeitura, é que todos os professores são efetivos, cerca de 700 servidores foram empossados pela prefeita Socorro Neri no último dia 17.

Na Escola Monteiro Lobato, localizada no Conjunto Bela Vista, foi dia para rever os amigos, no caso dos alunos do pré-escolar 2, contar as novidades das férias, fazer novas amizades e, para os alunos do pré-escolar 1, iniciar um novo ciclo na vida escolar.

“Eu adoro estudar, tô muito feliz de estar na escola de novo. Tem muitas brincadeiras, eu desenho, estudo e brinco no parquinho”, contou o pequeno Felipe Loureiro de 5 anos, do pré 2.

Quem também demostrou muita alegria por estar de volta à sala de aula foi Lorena Pontes também de 5 anos. “Eu gosto de brincar muito e quando chega na hora do lanche eu vou bem silenciosa como a tia ensinou. Tô muito, muito, muito feliz de estar aqui na minha escola”.

O professor Warlesson Oliveira comemorou a volta às aulas por dois motivos segundo ele: primeiro pelo amor à profissão, depois porque agora ele é professor efetivo da rede municipal de ensino. “A expectativa para esse ano é de mais aprendizado, novos desafios e eu espero dar o meu melhor na formação das crianças”.

Na capital acreana são 86 escolas e creches, além de outros 26 espaços que recebem apoio do executivo municipal. Nos últimos anos foram construídas 14 unidades de educação infantil; realizados concursos para servidores efetivos e inúmeros investimentos na formação e qualificação de professores, o que permitiu que Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Rio Branco evoluísse de nota 4,1 em 2005 para 6,5 em 2017. Número acima da média nacional que é de 5,8.