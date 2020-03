Dois homens em uma motocicleta abordaram uma mulher e conseguiram roubar o celular dela, na manhã desta segunda-feira (2). O fato aconteceu na Rua Q17, no Conjunto Castelo Branco, em Rio Branco.

Segundo a vítima, que pediu para não se identificada, ela caminhava pela rua próxima a uma malharia que fica na região, quando os criminosos se aproximaram e, de posse de uma faca, anunciaram o assalto. Ela disse ainda que ficou com muito medo durante e a ação e não sabia o que fazer no momento do roubo.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos criminosos e tentaram fazer buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. A vítima se dirigiu a Delegacia de Flagrantes (Defla), para registrar um boletim de ocorrência e pedir providências no caso.

Veja o vídeo: