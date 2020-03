Sebastião Rodrigues da Silva, de 53 anos, foi morto com 2 tiros, na noite desta terça-feira (3), dentro da própria residência, na Travessa da Judia, no Beco Ouricuri, no Bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rodrigues estava na cozinha, quando um homem armado entrou na casa, rendeu e ordenou que a vítima ficasse ajoelhada. Mesmo suplicando pela própria vida, Sebastião levou dois tiros no peito. Em seguida, o autor do crime fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar óbito a Sebastião. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso que executou Sebastião e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A polícia não soube informou a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).