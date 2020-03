O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) instaurou inspeção em contratos firmados entre o Departamento de Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do estado (Depasa) e empresas de engenharia. Os processos foram publicados na edição de quinta-feira (27) do Diário Eletrônico do órgão.

O órgão citou gestores e donos de empresas de engenharia que foram contratados para executar obras de pavimentação e infraestrutura em bairros da capital acreana, Rio Branco. O relatório não traz detalhes sobre as supostas irregularidades encontradas nos contratos.

Ao G1, o TCE informou que não pode comentar a respeito dos processos enquanto as apurações estão em curso. A reportagem tentou contato com o diretor do Depasa, Zenil Chaves, mas até a última atualização desta reportagem não obteve resposta.

Entre os bairros em que as empresas foram contratadas pelo Depasa para prestar os serviços de infraestrutura e os contratos são alvos de investigação do TCE estão: Altamira, Santa Maria, Jardim Brasil, Joafra I e Floresta Sul, todos em Rio Branco.

Ainda segundo a publicação, os gestores e empresários citados têm um prazo de 15 dias para apresentarem suas defesas ou justificativas a respeito dos questionamento apontados no processo.