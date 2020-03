A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, esteve em visita nesta segunda-feira, 2, no Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), a convite do comandante-geral do CBMAC, Coronel Carlos Batista, para conhecer as ações sociais da corporação.

Na ocasião, o comandante-geral e o subcomandante Charles da Silva Santos apresentaram à primeira-dama o projeto Bombeiro Mirim, o programa Aleitamento Materno do CBMAC e outros projetos em andamento, e a convidaram para ser madrinha desses projetos.

“É muito importante termos o apoio da primeira-dama, o que fortalecerá esse trabalho social com a sua presença, e a nossa intenção é implantar nossos projetos sociais nos 22 municípios do estado”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O projeto social pioneiro do Corpo de Bombeiros é o Bombeiro Mirim que foi implantado no Acre pelo 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Cruzeiro do Sul, com o intuito de desenvolver nos adolescentes entre 12 e 14 anos a cidadania, disciplina, prevenção de acidentes, além da prática de esportes, brincadeiras e outras atividades lúdicas.

“Aproveitamos o ensejo para convidarmos a primeira-dama para realizar uma visita oficial às nossas escolas militares e conhecer de perto cada projeto. A admiração e apoio da primeira-dama Ana Paula Cameli ao projeto Bombeiro Mirim e a nossos demais projetos sociais demonstram que temos prestado um bom serviço à comunidade”, ressaltou o subcomandante Charles da Silva Santos.

O projeto Social Bombeiro Mirim foi ampliado para atender as cinco regionais onde há presença do Corpo de Bombeiros no estado, com turmas em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Epitaciolândia, Brasileia, Rio Branco e nas vilas Lagoinha e Santa Luzia.

“É com muito amor que aceitei esse convite de ser madrinha do Bombeiro Mirim e dos demais projetos sociais do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, e por meio dessa parceria acredito que teremos resultados excelentes que tragam impacto para as famílias acreanas. Fico muito feliz em apoiar projetos tão positivos para a nossa sociedade”, destacou a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.