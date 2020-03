Maria Giele, 28 anos, e Mila Vanessa, 23, ficaram feridas após uma colisão entre veículos, na noite deste domingo (1), na Avenida Getúlio Vargas, na região central de Rio Branco. O carro das vítimas chegou a capotar no acidente.

De acordo com informações de populares, as duas mulheres estavam em um carro modelo Ecosport, de cor cinza, no sentido bairro-centro, quando o veículo foi atingido na lateral por outro carro modelo Strada, que avançou um sinal vermelho da Via Parque.

O impacto da batida foi tão forte que fez o carro das vítimas capotar por duas vezes. O veículo só parou quando atingiu a calçada próxima à Maternidade Bárbara Heliodora. Após a colisão, o motorista do Strada fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros às vítimas e encaminhou as mulheres para a UPA do Segundo da Baixada, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) estiveram no local e isolaram a área para trabalho da perícia. Após os devidos procedimentos serem realizados, o veículo foi removido do local por amigos da família em um guincho.