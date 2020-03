A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) afirmou nesta segunda-feira (02/03) que irá votar a favor do veto presidencial em relação à transferência, para o controle do Legislativo, de R$ 30 bilhões do Orçamento.

Mara divulgou a informação em vídeo publicado na sua página oficial do Facebook, relembrando que o Congresso detém a maior fatia do Orçamento da União.



“Sou a favor do orçamento impositivo e isso não está em discussão, pois é graças a ele que o parlamento já executa 51% do orçamento da União. Mas, aumentar em mais 30 bilhões de reais para emendas do Relator do Orçamento é, na prática, criar um parlamentarismo disfarçado, retirando poder do Presidente que foi eleito com ampla maioria da população, e isso eu não concordo. Por isso, reafirmo meu voto favorável ao veto do presidente a essa proposta incabível”, afirmou Mara Rocha.

O presidente do Congresso, Senador Davi Alcolumbre pautou a votação do veto para terça-feira (03/03). Se deputados e senadores derrubarem o veto 52, a alocação dos R$ 30 bilhões ficará sob responsabilidade do Parlamentar Relator do Orçamento da União.

Vídeo: