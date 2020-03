No sábado passado, a direção do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN decidiu suspender as visitas dos presos do Complexo Penitenciário Dr Francisco D’Oliveira Conde e Antônio Amaro, em uma ação preventiva, após o departamento de inteligência da Secretária de Segurança descobrir plano de fuga em massa.

Depois da ordem de suspensão das visitas, presos de cinco pavilhões do presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, iniciaram greve de fome desde a manhã desta segunda-feira (2).

No café da manhã os detentos de cinco pavilhões que aderiram a greve dispensaram os pães, cerca de 1,2 mil pães foram doados.

De acordo com informações os detentos reinvidicar o retorno dos televisores e freezers, além de mais tempo para as visitas.

Todos os detentos em greve pertencem a uma facção criminosa e estariam seguindo orientação dos chefes da facção.