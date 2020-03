O Governo do Estado, por meio da Casa Civil, resolveu afastar o chefe do Instituto de Meio Ambiente, do município de Feijó, Mario Correia de Sena, para que sejam tomadas providências pertinentes ao eventual ato de infração ambiental praticado pelo servidor, após denúncia veiculada em site local.

Segundo consta nos autos da denúncia, o servidor estaria mantendo uma tartaruga amarrada a um cordão, em uma pequena porção de água dentro do núcleo do Instituto, sem devida autorização do órgão. De acordo com a lei Nº 9.605/1998, constitui crime a utilização de espécies da fauna silvestres, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização por parte da autoridade competente, sujeitando o infrator a detenção de seis meses a um ano e multa.

Por não compactuar com o suposto ato e, ainda, considerando a existência de interesse público em elucidar a suspeita de crime ambiental, o governo abriu sindicância e imediato afastamento do servidor, até a apuração final dos fatos divulgados e eventual configuração de infração funcional. A decisão já foi comunicada ao diretor-presidente do instituto, André Luiz Perreira Hassem e ao servidor denunciado.