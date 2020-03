O time do Andirá goleou a equipe do São Francisco por 4 a 1 e também entrou na briga por uma das vagas do grupo A, as semifinais do Estadual.

A partida foi disputada neste domingo, 1º, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão. Os gols do Morcego foram marcados por Dentinho, Marllon (duas vezes) e Kaison, enquanto Davi descontou para o time católico.

Ao final do confronto o treinador Afonso Alves disse que o Andirá poderia ter feito mais gols. “Era para ter sido um placar mais elástico. Pecamos muito na finalização”, disse o técnico.

Com a vitória o Andirá chegou aos três pontos e ocupa a quarta colocação do grupo A.

A equipe morcegueira pode ainda igualar a pontuação de Rio Branco e Plácido de Castro (ambos com seis) e ainda garantir vaga na segunda fase no saldo de gols.

Para chegar às semifinais, o Andirá depende de um tropeço do Rio Branco diante do Atlético e precisa vencer o time do Plácido de Castro por uma diferença de dois gols.

O Andirá enfrenta o time do Plácido de Castro no domingo, 8, no Estádio Florestão. Já o Rio Branco fará o clássico diante do Atlético Acreano, na próxima quinta-feira, 5, no Estádio Arena Acreana.