As Forças de Segurança Pública têm tentado a todo custo reduzir os índices de criminalidade do Acre, mas a percentual ainda continua alto. A violência tem a cada dia mais ganhado os assuntos do dia a dia, e já é o assunto mais comentado nas rodas de conversas e nas redes sociais. Ao mesmo tempo que violência avançado sobre a sociedade, muda também a rotina dos Acreanos.

Nos dois primeiros meses do ano, já foram contabilizados 70 mortes violentas no estado. Mesmo com os números altos, ainda apresentou uma certa redução dos homicídios em fevereiro, comparando o mesmo período do ano passado.

A apuração feira pelo Ecos da Notícia mostrou que houve um aumento significativo de 46,87% no mês de janeiro, chegando a 47 mortes contra 32 casos em janeiro de 2019. No mês de fevereiro, ocorreram 23 mortes violentas, com uma diminuição de 14,81% em relação ao ano passado.

A onda de violência ainda assusta e deixa a comunidade na sua maioria da periferia em pânico, pois o total de mortes violentas que deixam o estado desacreditado e sem credibilidade em relação aos moradores.

No mês de fevereiro, foram mortos 20 homens e 3 de mulheres. 19 dessas mortes aconteceram na capital e 4 no interior do estado. Dos 60 dias do ano, o total 70 mortes demonstra que uma pessoa é morta por dia no Acre.

Segundo a Secretária de Segurança Pública do Acre, as mortes são por conta das facções, que entraram em guerra por espaço dos pontos de venda de drogas e de território estratégicos pela fronteira.