Margleisson Rocha de Aquino foi encontrado morto com perfurações de golpes faca, na noite desta sexta (28), na comunidade do Mamoré, na BR-364, na zona rural de Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o homem foi encontrado por populares já sem vida. No corpo da vítima havia duas perfurações, sendo uma no pescoço e outra no peito. Um dos fatos que chamou a atenção dos policiais foi que em uma das mãos do homem havia um canivete.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações e fizeram buscas na região para procurar suspeitos de matar o homem, mas ninguém foi encontrado.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso segue sob investigação pela Delegacia de Policia Civil de Tarauacá.