O brasileiro Getúlio Ribeiro de Mesquita, de 41 anos, foi morto a golpes de terçado no pescoço, na tarde deste sábado (29). O fato aconteceu no município de Porvenir, localizado na província de Nicolás Suárez, no departamento de Pando, na Bolívia.

Segundo informações da polícia boliviana, Getúlio é natural de Brasileia (AC), e participava de uma bebedeira com “amigos”, quando um dos homens, de posse de um terçado, desferiu um golpe no pescoço que quase decepou a cabeça da vítima. Após o ocorrido, o criminoso e demais participantes fugiram do local.

As autoridades bolivianas comunicaram o fato na Delegacia da Polícia Civil de Epitaciolândia. O corpo foi entregue no Hospital Universitário Roberto Galindo, no departamento de Pando, e está no aguardo de parentes para liberar o cadáver para o velório e depois sepultamento.

O crime deve ser investigado pela polícia boliviana.