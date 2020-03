O advogado José Edson da Costa Camilo foi encontrado morto, no início da noite deste domingo (1º), dentro do próprio apartamento onde morava, no Bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

O corpo foi encontrado após moradores do prédio onde Camilo residia sentirem um mau cheiro e arrombarem a porta do apartamento. Peritos estiveram no local e levaram o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificar as causas da morte.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre como o advogado teria falecido, mas a suspeita é de que a morte tenha sido natural.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Acre, Erick Venâncio, emitiu uma nota lamentando o ocorrido. “À sua família, nesse momento de dor, oferecemos nossas sinceras condolências, rogando que Deus, em sua infinita bondade, o receba de braços abertos no Reino dos Céus”.