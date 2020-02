O Instituto de Administração Penitenciária do Acre, Iapen fez divulgar neste sábado (29), nota informando da decisão de suspender as visitas a detentos do Complexo Penitenciário de Rio Branco, causado por descoberta de um plano de fuga dos detentos daquelas unidades de segurança, Presídio Francisco D’Oliveira Conde e Antônio Amaro.

As visitas estão suspensas neste sábado e domingo, e serão realizadas inspeção nas velas dos detentos.

Veja íntegra da nota

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. Considerando informações de que há um possível plano de fuga a ser colocado em prática na próxima semana e tendo em vista a recente fuga em massa ocorrida no mês de janeiro;

2. Considerando a necessidade de realizar uma inspeção minuciosa nas Unidades Penitenciárias de todo o estado;

3. Considerando, ainda, a preocupação do Governo do Estado do Acre com a segurança pública e a manutenção da ordem;

4. O presidente do Iapen resolve suspender a visita familiar nos próximos dias 29 de fevereiro e 1° de março de 2020.

Rio Branco – Acre, 28 de fevereiro de 2020

Lucas Gomes

Presidente do Iapen