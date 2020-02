Em busca da segunda vaga do grupo A para as semifinais do Campeonato Acreano de Futebol, os times do Plácido de Castro e do Rio Branco se enfrentam neste sábado, 29, pela quartada rodada da competição.

A partida será realizada às 15h15 no Estádio José Ferreira Lima, o Ferreirão, em Plácido de Castro.

O Tigre do Abunã, que tem três pontos, precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação. Nesta sexta-feira, a equipe da fronteira realizou no Estádio Ferreirão a última atividade antes do confronto.

Já o Rio Branco, que tem seis pontos, precisa da vitória para avançar no estadual.

A partida é considerada tão importante para o Estrelão que a diretoria do clube antecipou a viagem para a região de fronteira.

A delegação do Rio Branco chegou ao município de Plácido de Castro na noite de sexta-feira, 28. “A gente está eliminando problemas. Pode chover, aí uma viagem de duas horas, pode demorar muito mais”, disse o treinador Luciano Chequini.

A Rádio Difusora Acreana, em cadeia com a rede de Rádio Aldeia FM, vai transmitir a partida. A jornada esportiva começa às 15 horas.