A Secretária de Segurança Pública do Acre age rápido e fortalece as ações de prevenção, na noite desta sexta-feira (28), no município de Manoel Urbano, no Interior do Acre.

A Polícia Militar com apoio do 8° Batalhão também ajudou na realização da operação Saturação na cidade, que tem como objetivo reforçar o patrulhamento nas áreas com maior incidência criminal, bem como levantar informações da região para outras operações que viram.

Nesta noite de sexta-feira, nenhuma ocorrência foi registrada e nenhum tiroteio foi ouvido por moradores nos bairros. As ações estão em curso e o estado promete restabelecer a ordem pública e a paz social para aqueles munícipes.