Emenda parlamentar de 2018 irá contemplar mais de 300 crianças.

Com o intuito de contribuir com o conforto de alunos e professores, o vereador Emerson Jarude (MDB) destinou parte da Emenda Parlamentar de 2018 para a aquisição de aparelhos de ares-condicionados para salas de aula de Escolas Municipais. As entregas já iniciaram e ocorrerão até o início de março, um pouco antes do início do ano letivo, beneficiando mais de 300 crianças.

O valor de R$ 33 mil reais da emenda permitiu a compra de 9 aparelhos que serão instalados em 5 escolas dos bairros Taquari, Cohab do Bosque, Tropical e Universitário.

Filho de professores, Jarude possui um mandato voltado para a educação. No seu primeiro ano como vereador, ele dedicou o valor da emenda integralmente para a aquisição de brinquedos didáticos, e em 2018 o valor foi dividido para o apoio de ações no esporte.

Em 2019, o vereador destinou a emenda para o Centro de Atendimento ao Autista, “O Mundo Azul”. A verba será destinada para equipar a sala de integração sensorial.

“Quando destinamos nossas emendas, buscamos focar em pontos que estejam relacionados ao desenvolvimento de crianças e jovens. Durante o verão Amazônico, as altas temperaturas se tornam um desafio para a aprendizagem das crianças. Contribuir de alguma forma, mesmo que indireta, para o aprendizado dessas crianças é um dos melhores momentos do nosso mandato”, diz o parlamentar.

Assessoria