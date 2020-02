A covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, fez a primeira vítima fatal britânica na manhã de hoje. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do Japão.

De acordo com jornais japoneses, a vítima é um homem que estava a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess.

Ele, que ficou em observação no país asiático nos últimos dias, não teve o nome nem a idade divulgados.

Além do homem, outros três britânicos que estavam na embarcação ficaram em quarentena devido ao surto do vírus. No Reino Unido, o número de infectados chegou a 19.

Mais de 700 pessoas, entre passageiros e tripulantes a bordo do Diamond Princess, foram confirmados com a doença. A morte do britânico é a 6ª entre as pessoas que viajaram no navio.