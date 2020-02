A Polícia Civil do Acre, por meio da DHPP, teve êxito em identificar e prender o último envolvido no duplo Homicídio que vitimou o músico fundador do Senadinho.

O músico de 54 anos foi morto, no dia 26 de maio de 2019, quando saiu para comprar um churrasco na esquina de casa. Os suspeitos foram executar outro homem, que seria o alvo, no entanto, atingiram duas pessoas com tiros de pistola, fato que causou grande comoção na região.

A investigação foi realizada pela DHPP, que conseguiu reunir elementos suficientes de autoria e materialidade do crime, na qual, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos investigados. No ano de 2019, a DHPP identificou e prendeu dois homens por envolvimento nas mortes, porém , o último estava foragido.

Na tarde de hoje, investigadores da DHPP realizando diligências no Bairro Recanto dos Buritis, localizou e prendeu o último investigado pelos crimes. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele será levado ao Poder Judiciário para responder pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.