Semanas antes do Carnaval a Polícia Civil do Acre desencadeou uma série de ações que fazem parte do planejamento estratégico de combate à criminalidade, que que resultou em dezenas de prisões, apreensão de armas, munições e drogas, além da recuperação de veículos, produtos de furtos e roubos.

Na manhã desta sexta-feira, 28, mais um veículo foi recuperado pelos agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE. Uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor vermelha e placa NAB-9954, tomada de assalto em Rio Branco, foi encontrada com um homem de aproximadamente 38 anos no conjunto habitacional Cidade do Povo.

No momento da abordagem o acusado ainda tentou argumentar com os policiais de que não sabia que o veículo era produto de roubo, mas foi preso e levado à Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA sob a acusação de receptação de veículo roubado.

Na delegacia da 5ª Regional, policiais durante uma investigação de furto conseguiram localizar e recuperar um celular um aparelho celular que havia sido furtado. O aparelho estava com uma pessoa que declarou ter comprado o produto de um terceiro.

O delegado coordenador da Regional Nilton Boscaro aproveitou a oportunidade para fazer um alerta à população para que não compre produtos de procedência duvidosa e sem nota fiscal.

“É necessário algumas pessoas entenderem que ‘o barato as vezes sai caro, muito caro’. Essa pessoa comprou um celular de um terceiro sem nota fiscal ou outro documento que comprovasse a propriedade do produto e agora corre o risco de ser indiciada por crime de receptação. Portanto, não comprem produtos de procedência duvidosa e sem nota fiscal, isso evitará problemas futuros”, alertou a autoridade policial.

Mais de 50 prisões e mais de 70 mandados de busca e apreensão cumpridos em pouco mais de um mês

As ações desencadeadas pelo grupo especial de enfrentamento ao crime formado pela Polícia Civil, sob a coordenação do Departamento de Inteligência e o comando direto do Gabinete do Delegado Geral, José Henrique Maciel Ferreira, e que reúne agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC, Coordenadora de Recursos Especiais –CORE e Departamento de Polícia da Capital e do Interior – DPCI em menos de um mês realizou dezenas de prisões e cumprimentos de ordens judiciais.

Nas duas fases da Operação Sinapse foram mais de 50 pessoas presas por envolvimento com grupos criminosos e quase 80 cumprimentos de mandados de busca e apreensão, em Rio Branco e cidades do Interior. Somados às prisões de foragidos da Justiça e de outras operações realizadas pela Polícia Judiciária os números podem passar de 100 pessoas presas nos dois primeiros meses de 2020, sem contar nas operações integradas realizadas desde o final de 2019 e que envolve as forças policiais do Estado na capital e também no interior.

“Formatamos um plano estratégico de ações da Polícia Civil e montamos grupos com policiais extremamente preparados e capacitados em investigações, inteligência e ações operacionais. Temos uma rede de troca de informações entre todos os membros do Sistema Integrado de Segurança Pública – SISP, além das operações conjuntas, isso nos tem possibilitado agir de forma cirúrgica no combate aos grupos criminosos, prendendo pessoas de expressão dentro dessas organizações e também reduzindo os indicadores de crimes. As nossa ações serão constantes e sem data para acabar”, enfatizou o Delegado Geral da Polícia Civil, Henrique Maciel.